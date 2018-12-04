Гипермаркет «Лента» в Петербурге затопило водой: опубликовано видео

Москва, 4 декабря. Коммунальная авария случилась в гипермаркете «Лента» в Санкт-Петербурге: прорвало трубу, затопило второй этаж. Видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

В гипермаркете «Лента» на Петергофском шоссе,98, прорвало трубу, с потолка льется вода. Как сообщают очевидцы, полностью затопило второй этаж — административное крыло, там находятся рабочие кабинеты с документами.

Информации о пострадавших не поступало, детали ЧП уточняются.