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Гипермаркет «Лента» в Петербурге затопило водой: опубликовано видео

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Гипермаркет «Лента» в Петербурге затопило водой: опубликовано видео

Москва, 4 декабря. Коммунальная авария случилась в гипермаркете «Лента» в Санкт-Петербурге: прорвало трубу, затопило второй этаж.  Видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

В гипермаркете «Лента» на Петергофском шоссе,98, прорвало трубу, с потолка льется вода. Как сообщают очевидцы, полностью затопило второй этаж — административное крыло, там находятся рабочие кабинеты с документами.

Информации о пострадавших не поступало, детали ЧП уточняются.

Автор: Алексей Громов
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