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Четверо кавказцев с пистолетами похитили из авто 40 млн рублей в Москве

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Четверо кавказцев с пистолетами похитили из авто 40 млн рублей в Москве

Москва, 4 декабря. Четверо граждан кавказской внешности с пистолетами похитили из машины две сумки с 40 миллионами рублей в Москве. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

В понедельник, 4 декабря, в 20.14 в дежурную часть ОМВД России по району Кузьминки поступила информация о том, что на Волгоградском проспект около АЗС ТНК к машине Renault серебристого цвета подъехала иномарка Mercedes, из которой вышли четверо граждан кавказской внешности и разбили стекло авто, при этом угрожая предметами, похожими на огнестрельное оружие, похитили две сумки с 40 миллионами рублей, после чего скрылись в сторону центра города. э

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и разбираются во всех обстоятельствах случившегося.

Автор: Алексей Громов
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