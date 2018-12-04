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СК прокомментировал взрыв в подмосковной квартире

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СК прокомментировал взрыв в подмосковной квартире

Орехово-Зуево, 4 декабря. Следователи устанавливают обстоятельства гибели человека в Орехово-Зуевском районе. 

Во вторник, 4 декабря, в результате хлопка в одной из квартир в городе Куровское Орехово-Зуевского района погибла женщина и пострадали двое мужчин и женщина.

Предварительно установлено, что пострадавшие вели асоциальный образ жизни, накануне один из мужчин нашел предмет, похожий на гранату. По данному факту следственным отделом организована доследственная проверка.  

В настоящее время на месте работают следователи, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напомним, взрыв произошел в квартире 24 в доме 70А по улице Первомайской. По предварительной информации, в эту квартиру к хозяину пришла женщина с приятелем. Во время застолья мужчина сообщил, что приготовил «здоровую» петарду на Новый год, после чего поджег фитиль и положил ее на ноутбук.

Автор: Алексей Громов
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