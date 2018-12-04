Водитель погиб в тройном ДТП на внутреннем кольце МКАД

Москва, 4 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на внутреннем кольце МКАД, есть жертвы.

Как передает ОМВД России по району Кунцево, авария случилась в понедельник, 3 декабря, около 07.20 на 58-м километре МКАД: мужчина 1991 года рождения за рулем иномарки Toyota, следуя в направлении Рублевского шоссе в первой полосе движения, совершил наезд на стоящую на полосе разгона Hyundai Porter под управлением водителя 1962 года рождения.

От удара первое авто отбросило на вторую полосу движения, где машина столкнулась со следовавшей в попутном направлении Hyundai Solaris, за рулем иномарки находился мужчина 1988 года рождения.

Смертельные травмы получил водитель первой иномарки, еще одного мужчину доставили в больницу.