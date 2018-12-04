«Здоровая петарда на Новый год»: появились подробности взрыва в Подмосковье

Москва, 4 декабря. Стали известны подробности взрыва в квартире в Московской области, жертвой которого стал один человек. Взорвалась самодельная петарда. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в правоохранительных органах.

Взрыв произошел в квартире 24 в доме 70А по улице Первомайской. По предварительной информации, в эту квартиру к хозяину пришла женщина с приятелем. Во время застолья сожитель похвастался присутствующим, что он приготовил «здоровую» петарду на Новый год.

Потом мужчина решил не ждать еще месяц и поджег фитиль, положив «петарду» на ноутбук. Серьезно пострадала женщина, которая скончалась на месте. Двоих мужчин с ранениями доставили в больницу. На месте работают сотрудники ФСБ, СК и полиции. Взрывотехники после прибытия на место установят, что за тип взрывного устройства был.