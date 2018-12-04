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Москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности

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Москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности

Москва, 4 декабря. Жителей и гостей российской столицы предупредили о «желтом» уровне погодной опасности. Соответствующую информацию передает Гидрометцентр РФ.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Центральном регионе на среду, 5 декабря, из-за гололедицы на дорогах. Автомобилистам стоит быть предельно внимательными, необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Также важно плавно маневрировать.

Завтра днем ожидаются небольшие осадки, ветер будет дуть со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Столбик термометра опустится от одного до минус одного градуса

Автор: Алексей Громов
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