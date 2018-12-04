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Один человек погиб и трое пострадали при взрыве гранаты в подмосковной квартире

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Один человек погиб и трое пострадали при взрыве гранаты в подмосковной квартире

Москва, 4 декабря. Серьезное чрезвычайное происшествие случилось в квартире в Московской области: взорвалась граната.

По предварительным данным, граната сработала в квартире в городе Куровское. Как стало известно Федеральному агентству новостей от источника в правоохранительных органах, один человек получил смертельные травмы и скончался на месте, три человека получили серьезные ранения, их незамедлительно доставили в реанимацию.

На месте работаю сотрудники ФСБ.  Известно, что возгорания не было, разрушений нет.

Автор: Алексей Громов
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