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Туристические автобусы‐амфибии протестируют в Москве в 2020 году

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Туристические автобусы‐амфибии протестируют в Москве в 2020 году

Москва, 4 декабря. Первые туристические автобусы‐амфибии начнут тестировать в 2020 году в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МосТрансПроекта.

Планируется, что один из маршрутов будет пролегать по центру российской столицы: туристы смогут увидеть Красную площадь, здание МГУ, храм Христа Спасителя.

Интересно, что такой транспорт будет передвигаться как по улицам города, так и по акватории Москвы-реки. Эта возможность будет доступна благодаря скошенному дну и свободному расположению руля.

Автобусы‐амфибии протестируют в 2020 году, пишет «360».

Автор: Ксения Пудовкина
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