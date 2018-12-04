Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Светофоры и дорожные знаки начали готовить к зиме в Москве

65
0 Оставить комментарий

Светофоры и дорожные знаки начали готовить к зиме в Москве

Москва, 4 декабря. Светофоры и дорожные знаки начали готовить к зимнему периоду. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения».

В настоящее время дорожные службы работают в усиленном режиме в связи с резким похолоданием и выпадением осадков.

«Они проверяют состояние дорожных знаков и смотрят, как работают светофоры», — отмечается в сообщении.

Автомобилистов просят быть предельно внимательными и осторожными — соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Также не стоит пренебрегать плавным маневрированием.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.