Светофоры и дорожные знаки начали готовить к зиме в Москве

Москва, 4 декабря. Светофоры и дорожные знаки начали готовить к зимнему периоду. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГКУ «Центр организации дорожного движения».

В настоящее время дорожные службы работают в усиленном режиме в связи с резким похолоданием и выпадением осадков.

«Они проверяют состояние дорожных знаков и смотрят, как работают светофоры», — отмечается в сообщении.

Автомобилистов просят быть предельно внимательными и осторожными — соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Также не стоит пренебрегать плавным маневрированием.