Воробьев представил новых глав двух городских округов Подмосковья

Красногорск, 4 декабря. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил новых глав двух городских округов.

На заседании регионального правительства представили глав городских округов Рузский и Ивантеевка.

«К руководству Рузским городским округом приступает Татьяна Семеновна Витушева, мы все ее хорошо знаем по работе в Госадмтехнадзоре», — цитирует РИА Новости Воробьева.