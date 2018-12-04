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Воробьев представил новых глав двух городских округов Подмосковья

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Воробьев представил новых глав двух городских округов Подмосковья

Красногорск, 4 декабря. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил новых глав двух городских округов. 

На заседании регионального правительства представили глав городских округов Рузский и Ивантеевка.

«К руководству Рузским городским округом приступает Татьяна Семеновна Витушева, мы все ее хорошо знаем по работе в Госадмтехнадзоре», — цитирует РИА Новости Воробьева.

На должность руководителя городского округа Ивантеевка назначен Максим Красноцветов. А ранее возглавлявшая Ивантеевку Нина Ковалева заняла должность заместителя главного управления территориальной политики в областном правительстве.

Автор: Алексей Громов
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