Воробьев представил новых глав двух городских округов Подмосковья
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Красногорск, 4 декабря. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил новых глав двух городских округов.
На заседании регионального правительства представили глав городских округов Рузский и Ивантеевка.
«К руководству Рузским городским округом приступает Татьяна Семеновна Витушева, мы все ее хорошо знаем по работе в Госадмтехнадзоре», — цитирует РИА Новости Воробьева.
На должность руководителя городского округа Ивантеевка назначен Максим Красноцветов. А ранее возглавлявшая Ивантеевку Нина Ковалева заняла должность заместителя главного управления территориальной политики в областном правительстве.