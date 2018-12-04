Меньшиков рассказал об истории создания «Макбета»

Москва, 4 декабря. Известный российский актер и художественный руководитель Московского драматического театра имени Ермоловой Олег Меньшиков в рамках программы «Культ личности» с Григорием Заславским рассказал об истории создания «Макбета».

В Театре имени Ермоловой вышла премьера «Макбета», где Олег Меньшиков — и режиссер, и исполнитель главной роли. Он отметил, что всегда выступал сторонником сокращения текста, однако в данном случае история сложная, она длилась три года: никогда не было желания ставить спектакль, а ребята, которым позже было предложено принять участие в его создании, не справились с работой.

«Потом в какой-то момент я сказал себе: все, давай, пора уже это сделать, скинуть, потому что нельзя оставаться должником перед самим собой, долги надо отдавать. Поэтому вот так практически в течение двух — трех месяцев ежедневной постоянной работы возник этот спектакль», — цитирует «МИР24» Меньшикова.

Он сообщил, что именно перевод Владимира Гандельсмана заставил окунуться в мир «Макбета».