СМИ сообщили о гибели 17-летнего чемпиона по гандболу в Москве

Москва, 4 декабря. Чемпион по гандболу погиб в свой день рождения в Москве, мальчику исполнилось 17 лет.

Тело школьника, который учился в школе № 1534, нашли в пятницу, 30 ноября, на улице Шверника. По предварительным данным, подросток выпал из окна лестничного пролета. Он получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Об этом пишет РЕН ТВ.

Напомним, в 2015 году он стал чемпионом Москвы среди юниоров. Подросток был в составе команды ДЮСШ 1, которая выиграла первенство Москвы среди юношей 2001 года рождения. Тренировал их Давид Данелия — член московской коллегии судей, судья международной категории.