Прощание с писателем Битовым намечено на 7 декабря в Центральном доме литераторов в Москве

Москва, 4 декабря. Прощание с российским писателем Андреем Битовым пройдет 7 декабря в Центральном доме литераторов в Москве. Об этом сообщил президент русского ПЕН-центра Евгений Попов.

По предварительным данным, церемония прощания с автором романа «Пушкинский дом» Андреем Битовым, который скончался в возрасте 81 года, начнется в ЦДЛ в 12.00 по московскому времени, однако возможны изменения.