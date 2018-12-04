Прощание с писателем Битовым намечено на 7 декабря в Центральном доме литераторов в Москве
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Москва, 4 декабря. Прощание с российским писателем Андреем Битовым пройдет 7 декабря в Центральном доме литераторов в Москве. Об этом сообщил президент русского ПЕН-центра Евгений Попов.
По предварительным данным, церемония прощания с автором романа «Пушкинский дом» Андреем Битовым, который скончался в возрасте 81 года, начнется в ЦДЛ в 12.00 по московскому времени, однако возможны изменения.
«Для меня кончина Битова — огромное горе и личная утрата. Мы были знакомы около сорока лет, разные моменты у нас бывали, но я всегда знал, что он где-то рядом, не важно, в Питере или Москве», — цитирует ТАСС Попова.