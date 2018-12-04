Пожар уничтожил 12 бытовок строителей в «Шереметьево»: опубликовано видео

Москва, 4 декабря. Серьезное чрезвычайное происшествие случилось в московском аэропорту «Шереметьево»: загорелись бытовки. Видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

Во вторник, 4 декабря, утром загорелись бытовки строителей, сооружающих взлетно-посадочную полосу № 3. В общей сложности выгорело порядка 12 бытовок.

По предварительной информации, пострадавших нет, рассматриваются несколько версий возникновения огня — короткое замыкание электропроводки или оставление без присмотра электрообогревателя.