Больше двух тысяч детей обрели семьи в Подмосковье за 2018 год

Москва, 4 декабря. Больше двух тысяч детей обрели семьи в Московской области с начала 2018 года.

Почти 2,2 тысячи детей-сирот за 11 месяцев 2018 года органы опеки и попечительства Министерства образования устроили в приемные семьи. Соответствующую информацию передает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные, полученные от первого заместителя председателя областного кабинета министров, министра образования региона Ольги Забраловой.

Отметим, в общей сложности, в области зарегистрировано более четырех тысяч приемных семей.