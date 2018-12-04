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Спецпроект «Зима в Подмосковье» запустило РИАМО

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Спецпроект «Зима в Подмосковье» запустило РИАМО

Москва, 4 декабря. О самых интересных местах в Московской области расскажет новый специальный проект «Зима в Подмосковье», который запустило Региональное информационное агентство МО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее презентовал программу «Зима в Подмосковье», которая представляет собой путеводитель по наиболее посещаемым туристами городам Московской области, пишет РИАМО.

Путешественники смогут узнать историю города, получить информацию о том, где остановиться, и сколько это будет стоить. Кроме этого, проект расскажет туристам об кафе и ресторанах. Также на портале можно узнать, где покататься на коньках и лыжах.

Автор: Алексей Громов
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