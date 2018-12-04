Москвичи смогут записать домашних животных к ветеринару онлайн
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Москва, 4 декабря. Москвичам предоставили новую электронную услугу — «Запись к ветеринарному врачу» через mos.ru.
Домашних животных теперь можно записать к ветеринару в государственную клинику можно через портал мэра Москвы. Кроме этого, горожанам предлагают в режиме онлайн вызвать ветеринара на дом.
Отметим, на данный момент этой услугой могут воспользоваться только владельцы кошек и собак.
«Теперь не нужно стоять в очереди на прием к ветеринарному врачу со своим питомцем. Достаточно выбрать цель визита, удобную дату и время посещения», — цитирует «Официальный сайт Мэра Москвы» председателя комитета ветеринарии Москвы Алексея Сауткина.