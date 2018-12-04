Москвичи смогут записать домашних животных к ветеринару онлайн

Москва, 4 декабря. Москвичам предоставили новую электронную услугу — «Запись к ветеринарному врачу» через mos.ru.

Домашних животных теперь можно записать к ветеринару в государственную клинику можно через портал мэра Москвы. Кроме этого, горожанам предлагают в режиме онлайн вызвать ветеринара на дом.

Отметим, на данный момент этой услугой могут воспользоваться только владельцы кошек и собак.