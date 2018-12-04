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Школьнику сломали позвоночник из-за девушки в Москве

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Школьнику сломали позвоночник из-за девушки в Москве

Москва, 4 декабря. Школьника жестоко избили и сломали позвоночник из-за девушки в столице. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в правоохранительных органах.

В московскую детскую больницу в понедельник, 3 декабря, доставили 11-летнего мальчика с компрессионным переломом позвоночника. Он сообщил, что у станции метро «Лубянка» его избил парень по имени Роман. Ребята встретились для того, чтобы решить конфликт, возникший из-за девушки.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела и выясняют все обстоятельства случившегося инцидента, пишет «Вечерняя Москва».

Автор: Алексей Громов
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