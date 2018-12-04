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Правила оплаты парковки смягчили в Москве

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Правила оплаты парковки смягчили в Москве

Москва, 4 декабря. Москвичам предоставили возможность самостоятельно исправлять допущенные при оплате парковки ошибки.

Многим водителям приходится платить штрафы по невнимательности или по незнанию правил при оплате парковки.

«В Москве изменили правила оплаты парковки в мобильном приложении «Парковки Москвы». Теперь автомобилисты смогут самостоятельно исправлять свои ошибки, допущенные во время оплаты», — отмечается в сообщении, опубликованном на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В частности, если время парковки закончилось, а водитель его не продлил, то можно совершить доплату до полуночи текущего дня. Раньше автомобилист получил бы штраф за нарушение. 

В случае указания водителем неправильного номера парковки и оплаты неверной суммы действует аналогичная схема — ошибки можно исправить до конца дня. Также важно, что повторно платить за стоянку не придется.

Автор: Ксения Пудовкина
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