Более 1,2 млн рублей украли из банкомата на северо-западе Москвы

Москва, 4 декабря. Уголовное дело возбудили по факту кражи 1,2 миллиона рублей из банкомата на северо-западе столицы. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Неизвестный в воскресенье, 2 декабря, взломал банковский терминал и похитил более 1,2 миллиона рублей.

«Неизвестный на Химкинском бульваре проник в помещение организации, где неустановленным предметом взломал банковский терминал и похитил кассету с денежными средствами», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают личность преступника.