Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Более 1,2 млн рублей украли из банкомата на северо-западе Москвы

95
0 Оставить комментарий

Более 1,2 млн рублей украли из банкомата на северо-западе Москвы

Москва, 4 декабря. Уголовное дело возбудили по факту кражи 1,2 миллиона рублей из банкомата на северо-западе столицы. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Неизвестный в воскресенье, 2 декабря, взломал банковский терминал и похитил более 1,2 миллиона рублей.

«Неизвестный на Химкинском бульваре проник в помещение организации, где неустановленным предметом взломал банковский терминал и похитил кассету с денежными средствами», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают личность преступника.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.