Москвичей призвали самостоятельно не проверять толщину льда на водоемах

Москва, 4 декабря. Жителей и гостей Москвы предупреждают о том, что проверять самостоятельно толщину льда на водоемах очень опасно. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные от начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Москве Александра Гокова.

Он сообщил, что определить толщину льда по цвету очень сложно, а по хрусту — опасно.

«Прыгать на льду категорически запрещено. Лучше осторожно проверить толщину льда впереди себя ударом палки. Но самый верный способ узнать толщину льда — проверить информацию на сайте ГУ МЧС», — отметил Гоков.

По его словам, в текущем сезоне чрезвычайных происшествий на водоемах не было. Чтобы не подвергать угрозе свою жизнь, стоит избегать нахождения на замерзающих водоемах, но если лед начинает трескаться, нужно ползком двигаться в сторону берега.