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Изувеченное тело молодой девушки нашли в лесополосе в Москве

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Изувеченное тело молодой девушки нашли в лесополосе в Москве

Москва, 4 декабря. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства убийства молодой девушки в Москве. Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе управления полиции.

Тело 20-летней убитой девушки нашли в лесополосе, которая расположена на Ивантеевской улице. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Как пишет «Вечерняя Москва», на теле убитой обнаружили большое количество телесных повреждений.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Автор: Алексей Громов
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