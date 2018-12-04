Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Названа причина роста цен на московские квартиры в попавших под реновацию домах

84
0 Оставить комментарий

Названа причина роста цен на московские квартиры в попавших под реновацию домах

Москва, 4 декабря. Стоимость квартир в реновационных домах в Москве выросла примерно на 20 процентов, пишет «Вечерняя Москва».

В частности, в Северо-Западном, Юго-Восточном и Восточном округах жилье стало стоить дороже на 22, 19 и 17 процентов соответственно. Рост цен связан с тем, что сократилось количество желающих продать квартиру в таком доме. 

Зимой прошлого года в продаже каждый месяц появлялись 1,8 тысячи квартир, однако в настоящее время — до 0,4 тысячи. 

Напомним, программа реновации жилья в Москве была принята в 2017 году, она коснется около миллиона жителей столицы.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.