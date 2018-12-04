Названа причина роста цен на московские квартиры в попавших под реновацию домах

Москва, 4 декабря. Стоимость квартир в реновационных домах в Москве выросла примерно на 20 процентов, пишет «Вечерняя Москва».

В частности, в Северо-Западном, Юго-Восточном и Восточном округах жилье стало стоить дороже на 22, 19 и 17 процентов соответственно. Рост цен связан с тем, что сократилось количество желающих продать квартиру в таком доме.

Зимой прошлого года в продаже каждый месяц появлялись 1,8 тысячи квартир, однако в настоящее время — до 0,4 тысячи.

Напомним, программа реновации жилья в Москве была принята в 2017 году, она коснется около миллиона жителей столицы.