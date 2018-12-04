Брелоки «Тройка» с новогодним дизайном поступили в продажу в метро Москвы

Москва, 4 декабря. Москвичи могут приобрести новые брелоки «Тройка» с новогодним дизайном. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В продаже в сувенирных витринах на стойках «Живое общение» и магазинах московского метрополитена на станциях «Маяковская» и «Трубная» появились брелоки «Тройка» с новогодним дизайном. Они вышли ограниченным тиражом, а именно в количестве двух тысяч штук. Их стоимость составляет порядка 300 рублей. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

«На новогодних сувенирах на голубом фоне изображены пингвины, украшенная елка с гирляндой и сани», — сообщил Ликсутов.

Он добавил, что в конце декабря в кассах метро также появятся карты «Тройка» с аналогичным праздничным дизайном.