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Москвичей предупредили о снеге и гололедице во вторник

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Москвичей предупредили о снеге и гололедице во вторник

Москва, 4 декабря. Жителям и гостям российской столицы сообщили о снеге и гололедице во вторник.

Во вторник, 4 декабря, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, в некоторых районах прогнозируется небольшой снег. На дороге возможно образование гололедицы, поэтому автомобилистов просят быть предельно внимательными и аккуратными, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

Столбик термометра опустится от нуля до минус двух градусов. Порывы южного ветра составят от шести до 11 метров в секунду. Ночью ожидается до минус четырех градусов, а ветер будет дуть со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные, опубликованные на официальном сайте Гидрометцентра России.

Автор: Алексей Громов
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