Вооруженные грабители похитили 40 млн рублей из автомобиля в Москве: ФАН публикует видео

Москва, 3 декабря. В Москве вооруженные преступники похитили у мужчины, находившегося в автомобиле, 40 млн рублей. Как стало известно Федеральному агентству новостей, инцидент произошел на Волгоградском проспекте.

ФАН также публикует видео с места случившегося. На кадрах можно увидеть, что зона происшествия в настоящее время оцеплена полицией. На месте находятся много правоохранителей, часть машин останавливают.