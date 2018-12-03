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Вооруженные грабители похитили 40 млн рублей из автомобиля в Москве: ФАН публикует видео

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Вооруженные грабители похитили 40 млн рублей из автомобиля в Москве: ФАН публикует видео

Москва, 3 декабря. В Москве вооруженные преступники похитили у мужчины, находившегося в автомобиле, 40 млн рублей. Как стало известно Федеральному агентству новостей, инцидент произошел на Волгоградском проспекте.

ФАН также публикует видео с места случившегося. На кадрах можно увидеть, что зона происшествия в настоящее время оцеплена полицией. На месте находятся много правоохранителей, часть машин останавливают.

 

Автор: Тимур Румянцев
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