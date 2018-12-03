Двое мужчин отравились угарным газом в Подмосковье

Москва, 3 декабря. В частном доме в Богородском округе Московской области обнаружили тела двух мужчин, которые погибли от отравления угарным газом. Об этом сообщили в региональном ГСУ СКР.

Инцидент произошел в населенном пункте Большое Буньково. На сайте ведомства сообщается, что погибшими оказались 59-летний владелец дома и 49-летний сторож СНТ. Мужчины использовали дизельный геренатор для обогрева.

Правоохранительные органы проводят проверку происшествия, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Ранее сообщалось, что на юге столицы в заброшенном доме нашли скелеты двух человек, погибших здесь более 25 лет назад.