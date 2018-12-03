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Офисный центр в Москве эвакуировали из-за колбы с опасным веществом

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Офисный центр в Москве эвакуировали из-за колбы с опасным веществом

Москва, 3 декабря. На западе российской столицы эвакуировали офисный центр «Парк Победы» после обнаружения посылки с колбой, в которой находилось неизвестное вещество, сообщили в экстренных службах.

Здание находится на улице Василисы Кожиной. Из офисов вывели более 250 человек. Как сообщил источник, на посылке было написано: биологически опасное вещество, пишет «РИА Новости».

Специалисты мобильной лаборатории взяли экспресс-пробы. Обстоятельства происшествия выясняются. Ранее в Москве 28 ноября эвакуировали более 10 торговых центров после звонков об угрозе взрывов.

В России в 2017 году ужесточили наказание за телефонный терроризм до 10 лет лишения свободы.

Автор: Ирина Селезнева
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