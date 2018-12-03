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СК РФ проверит информацию о сайте одежды, предлагавшем детей в аренду

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СК РФ проверит информацию о сайте одежды, предлагавшем детей в аренду

Москва, 3 декабря. Следственные органы ГСУ СКР по Москве начали доследственную проверку информации о сайте детской одежды, на котором предлагали детей в аренду.

По данным СМИ, создатели сайта детской одежды получали прибыль от детской проституции, сообщили в ведомстве. На сайте была указана цена почасовой аренды ребенка и услуги по доставке за пределы Москвы.

СМИ отмечают, что оплату сайт принимал в криптовалюте. Ранее сообщалось, что на юге Москвы в недостроенном доме были обнаружены скелетированные останки двух человек.

Автор: Ирина Селезнева
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