Продажу алкоголя ограничат в Москве в новогодние праздники

Москва, 3 декабря. Глава департамента безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников сообщил, что в новогоднюю ночь продажу алкоголя ограничат в местах массовых гуляний.

Продажу алкогольных напитков в новогодние праздники и в Рождество традиционно ограничат. Такая мера не вызывает беспокойство москвичей, считает Черников.

Отмечается, что продавать алкоголь не могут те кафе и рестораны, которые находятся рядом с местами народных гуляний. Это также касается площадок фестиваля «Путешествие в Рождество».

Столичные власти готовятся к празднованию Нового года, город активно украшают. В Москве пройдут предновогодние ярмарки, концерты, мастер-классы для детей и взрослых.