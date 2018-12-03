Еще четыре выделенные полосы для городского транспорта появились в Москве

Москва, 3 декабря. Новые выделенные полосы появились на Кутузовском шоссе, Волгоградском проспекте, 2-й улице Машиностроения и улице Верхние Поля, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Общая протяженность новых полос составляет более 2,4 км. По ним будет организовано движение автобусов, которые ежедневно перевозят около 40 тысяч пассажиров.

Столичные власти считают, что это сократит время в пути и сделает движение городского транспорта равномерным. Ранее сообщалось, что 5 декабря в Москве ожидается оттепель, столбики термометров покажут отметку 0. Однако через два дня снова похолодает. Спасатели предупреждают водителей и просят и быть внимательными на дорогах.