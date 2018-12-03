Останки двух человек пролежали в заброшенном доме в Москве более 20 лет

Москва, 3 декабря. Сотрудники следственных органов проводят проверку после обнаружения скелетов двух человек в недостроенном доме на Бирюлевской улице, сообщили в ГСУ СКР по Москве.

Человеческие останки обнаружили 30 ноября при ремонте недостроя. По оценке экспертов, давность захоронения превышает 20 лет. Проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства гибели людей

Назначены судебно-медицинские экспертизы, пишет РИАМО. Ранее сообщалось, что в центре Москвы в одной из гостиниц обнаружили труп бизнесмена.