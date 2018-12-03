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Мосгордума разрабатывает законопроект о наказании за публикацию опасного контента

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Мосгордума разрабатывает законопроект о наказании за публикацию опасного контента

Москва, 3 декабря. В России могут ввести наказание за публикацию экстремальных селфи, а также за фото, которые сделаны при нарушении общественного порядка.

Соответствующий законопроект разрабатывает Мосгордума. По словам главы комитета столичного парламента по безопасности Инна Святенко, необходимо проработать законодательную базу о размещении контента. Речь идет о наказании для тех лиц, которые публикуют информацию вредную для психики подростков.

Чиновница добавила, что законодатели предложили составить список опасных мест для селфи. Однако Святенко считает такой подход не совсем верным. Закон должен регулировать сам контент, пишет АГН «Москва». 

Напомним, что в России неоднократно гибли люди во время селфи в экстремальных условиях. Несколько подростков погибли в момент фотографирования на поездах и рядом с высоковольтными линиями электропередач.

Автор: Ирина Селезнева
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