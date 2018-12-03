Еноты и сурки вслед за медведями впали в зимнюю спячку в Московском зоопарке

Москва, 3 декабря. В Московском зоопарке животные начали впадать в зимнюю спячку, вслед за медведями уснули еноты и сурки.

С приходом холодов в Москву заснули бурые и гималайские медведи, еноты, енотовидные собаки, сурки, сообщает столичный зоопарк. Известно, что еноты могут в течение зимы несколько раз выходить из сна, чтобы проверить, не началась ли весна.

Отмечается, что за полгода зимней спячки тела сурков становятся холодными, все процессы замедляются. За это время они теряют треть своей массы. Ранее сообщалось, что 5 декабря в Москве температура воздуха составит 0 градусов, однако уже 7 декабря она снова понизится до отрицательных отметок.