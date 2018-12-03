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Новейшая система распознавания лиц заработает в Москве в 2019 году

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Новейшая система распознавания лиц заработает в Москве в 2019 году

Москва, 3 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в следующем году в столице заработает новейшая система распознавания лиц.

Разработки нового поколения помогут правоохранительным органам в раскрытии преступлений, а также повысят уровень безопасности в Москве. Собянин отметил, что в 2018 году установили свыше 40 процентов современных камер.

Видеофиксаторы помогут определять преступников, которые находятся в розыске. Градоначальник добавил, что эти технологии пока используются в качестве эксперимента в некоторых районах Москвы и в метро, передает АГН «Москва».

Ранее сообщалось, что в Москве на 11% снизилась смертность при ДТП. Кроме того, вдвое сократилось число убийств, в 4,5 раза уменьшилось количество угонов авто.

Автор: Ирина Селезнева
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