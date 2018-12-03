Смертность при ДТП в Москве снизилась на 11%

Москва, 3 декабря. За 9 месяцев текущего года в российской столице на 11 процентов снизилась смертность в ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил глава ГУ МВД Москвы Олег Баранов.

Представитель столичных правоохранительных органов выступил на совещании «Профилактика правонарушений». Баранов подчеркнул, что также вдвое снизилось количество аварий, при которых пострадавшие получили тяжкий вред здоровью.

В 2018 году на 29 процентов снизилась смертность среди пешеходов. Важную роль сыграли камеры, которые фиксируют все нарушения ПДД.

Ранее Баранов заявил, что в этом году вдвое сократилось число убийств, в 4, 5 раза уменьшилось число угонов машин. Москву оценивают как безопасный город две трети местных жителей.