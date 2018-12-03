Высота сугробов в некоторых районах Москвы достигла 10 сантиметров

Москва, 3 декабря. Высота сугробов в Москве в первый день рабочей недели достигла 10 сантиметров, сообщили на портале «Метеоновости».

На ВДНХ и в районе Тушино, в Измайлово высота сугробов снега варьируется от 6 до 10 сантиметров. Последние несколько дней столичный регион находится в зоне атмосферного фронта, передает агентство «Москва».

Ранее сообщалось, что 5 декабря температура воздуха в Москве составит 0 градусов, однако уже через несколько дней она снова понизится до 3 градусов мороза, пишет «Вечерняя Москва».

Подобные температурные скачки ожидают всю зиму, считают метеорологи.