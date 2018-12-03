Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Высота сугробов в некоторых районах Москвы достигла 10 сантиметров

52
0 Оставить комментарий

Высота сугробов в некоторых районах Москвы достигла 10 сантиметров

Москва, 3 декабря. Высота сугробов в Москве в первый день рабочей недели достигла 10 сантиметров, сообщили на портале «Метеоновости».

На ВДНХ и в районе Тушино, в Измайлово высота сугробов снега варьируется от 6 до 10 сантиметров. Последние несколько дней столичный регион находится в зоне атмосферного фронта, передает агентство «Москва».

Ранее сообщалось, что 5 декабря температура воздуха в Москве составит 0 градусов, однако уже через несколько дней она снова понизится до 3 градусов мороза, пишет «Вечерняя Москва».

Подобные температурные скачки ожидают всю зиму, считают метеорологи.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.