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Власти Москвы сообщили о снижении числа убийств и угонов автомобилей

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Власти Москвы сообщили о снижении числа убийств и угонов автомобилей

Москва, 3 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за последние 7 лет в столице в два раза снизилось число убийств, в 4 раза — угонов автомобилей и в 4,5 раза — ограблений квартир.

Градоначальник выступил на общегородском совещании по вопросам профилактики правонарушений. Собянин напомнил, что восемь лет назад только 30% москвичей считали столицу безопасной, сейчас об этом говорят две трети населения мегаполиса.

Начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов сообщил, что предпринимаемые правоохранителя меры помогли повысить безопасность городских улиц. В 2018 году Москва приняла множество международных мероприятий, в том числе ЧМ по футболу.

Полиция обеспечивала порядок на всех спортивных мероприятиях. Ранее сообщалось, что 5 декабря в столицу придет оттепель, но через два снова похолодает. Температурные скачки будут наблюдаться всю зиму.

Автор: Ирина Селезнева
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