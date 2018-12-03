Власти Москвы сообщили о снижении числа убийств и угонов автомобилей

Москва, 3 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за последние 7 лет в столице в два раза снизилось число убийств, в 4 раза — угонов автомобилей и в 4,5 раза — ограблений квартир.

Градоначальник выступил на общегородском совещании по вопросам профилактики правонарушений. Собянин напомнил, что восемь лет назад только 30% москвичей считали столицу безопасной, сейчас об этом говорят две трети населения мегаполиса.

Начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов сообщил, что предпринимаемые правоохранителя меры помогли повысить безопасность городских улиц. В 2018 году Москва приняла множество международных мероприятий, в том числе ЧМ по футболу.

Полиция обеспечивала порядок на всех спортивных мероприятиях. Ранее сообщалось, что 5 декабря в столицу придет оттепель, но через два снова похолодает. Температурные скачки будут наблюдаться всю зиму.