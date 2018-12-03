Житель Подмосковья после пьяной ссоры отрезал голову сожительнице

Москва, 3 декабря. Обезглавленное тело женщины нашли к вартире в сергиево-посадском Пересвете, сообщили в областном ГСУ СКР.

Тело 44-летней местной жительницы было найдено 1 декабря. Правоохранительные органы завели уголовного дело об убийстве. Позднее был задержан 43-летний сожитель погибшей.

Как уточнили в ведомстве, подозреваемый рассказал о распитии алкогольных напитков, во время которого и произошло преступление. Решается вопрос о заключении задержанного под стражу, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что тело бизнесмена нашли в одной из гостиниц в центре Москвы.