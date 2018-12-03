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Полиция задержала в Москве похитителя коллекции старинных фотоаппаратов

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Полиция задержала в Москве похитителя коллекции старинных фотоаппаратов

Москва, 3 декабря. Полиция задержала в Москве мужчину, который похитиль старинные фотоаппараты на общую сумму 5 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Похищенная техника принадлежала частному фотографу. Злоумышленник выяснил, где находятся фотоаппараты, выкрал, а затем сдал в комиссионные магазины. Правоохранители вычислили и задержали подозреваемого, пишет РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело о краже, мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщает «Вечерняя Москва». Ранее сообщалось, что в одной из московских гостиниц нашли тело бизнесмена, ведется проверка.

Автор: Ирина Селезнева
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