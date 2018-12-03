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Школы фигурного катания заработали в 15 парках Москвы

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Школы фигурного катания заработали в 15 парках Москвы

Москва, 3 декабря. Столичный Департамент культуры организовал для горожан школы фигурного катания, которые откроются в 15 парках, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Жители Москвы и гости города смогут научиться кататься на коньках, в 8 парках обучение будет совершенно бесплатным. В Парке Горького, Гончаровского и «Дубках» будут проводить занятия профессиональные тренеры.

Школа фигурного катания соберет кандидатов в мастера спорта, хореографов, постановщиков танцев на льду. По данным Мосгорпарка, занятия будут проводить на катках с искусственным и натуральным льдом, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что 5 декабря температура воздуха в столице составит 0 градусов, однако к 6-7 декабря в регионе снова похолодает. За эту неделю в столице выпадет около трети месячной нормы осадков.

Автор: Ирина Селезнева
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