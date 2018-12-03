Жена умершего в Four Seasons бизнесмена рассказала о загадочном визите в Москву

Москва, 3 декабря. Бизнесмена из Минска Игоря Санина нашли мертвым в отеле Four Seasons в Москве в пятницу. Жена погибшего рассказала, что узнала о смерти мужа спустя три дня и «через десятые руки».

«В отеле мне ничего не подтвердили, из полиции никто не позвонил. В консульстве тоже молчат. Через десятые руки я узнала о случившемся спустя три дня», — рассказала супруга погибшего в комментарии телеканалу «360».

Супруга сообщила, что ее муж уехал в столицу РФ по делам, однако какие это были дела, женщина не знает. Также для нее остается загадкой, почему ее супруг остановился в одном из самых дорогих отелей Москвы.

В номере, где проживал Санин, нашли следы наркотиков. Кроме того, в отеле сообщили, что незадолго до смерти в номер приходили четыре мужчины и одна женщина, сообщает канал «112».

В ГСУ СК РФ по Москве заявили, что на теле погибшего не найдено видимых следов насильственной смерти. Возможной причиной смерти могло стать употребление некачественного алкоголя.

Тело мужчины передали судмедэкспертам для проведения осмотра, по результатам которого будет принято процессуальное решение.