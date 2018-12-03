Потепление в Москве сменится морозами к выходным

Москва, 3 декабря. Синоптики сообщили, что пик оттепели в Москве придется на 5 декабря, однако не исключены ледяные дожди. Об этом рассказали в погодном центре «Фобос».

В среду в столичном регионе ожидается температура воздуха на уровне 0 градусов. Однако из-за прихода атлантического воздуха столбики термометров снова опустятся до 1-3 градусов мороза 6-7 декабря, пишет АГН «Москва».

За неделю в Москве может выпасть треть месячной нормы осадков. К концу этой недели снова ожидается похолодание. Ранее спасатели предупредили, что пик транспортной загруженности столичных дорог придется на середину месяца.