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Москвичка заявила в полицию об изнасиловании, а потом передумала

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Москвичка заявила в полицию об изнасиловании, а потом передумала

Москва, 3 декабря. Жительница Москвы заявила об изнасиловании, а потом изменила заявление, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Москвичка 1997 года рождения обратилась в полицию вечером 2 декабря. Уроженка Чувашской республики, проживающая в столице, рассказала об изнасиловании.

По ее словам, инцидент произошел 1 декабря между 02.00 и 03.00 в одной из квартир дома по улице Маевок. Впоследствии она написала еще одно заявление, в котором указала, что половой акт произошел по взаимному согласию.

Правоохранительные органы проверяют информацию.

Автор: Ирина Селезнева
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