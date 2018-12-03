Москвичка заявила в полицию об изнасиловании, а потом передумала

Москва, 3 декабря. Жительница Москвы заявила об изнасиловании, а потом изменила заявление, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Москвичка 1997 года рождения обратилась в полицию вечером 2 декабря. Уроженка Чувашской республики, проживающая в столице, рассказала об изнасиловании.

По ее словам, инцидент произошел 1 декабря между 02.00 и 03.00 в одной из квартир дома по улице Маевок. Впоследствии она написала еще одно заявление, в котором указала, что половой акт произошел по взаимному согласию.

Правоохранительные органы проверяют информацию.