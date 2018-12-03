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Полиция приехала на вызов об изнасиловании и обнаружила пьяных москвичей

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Полиция приехала на вызов об изнасиловании и обнаружила пьяных москвичей

Москва, 3 декабря. Сотрудники полиции в Москве приехали на вызов об изнасиловании, но обнаружили группу пьяных людей, которые отрицали факт совершения сексуального насилия, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел около 04.00 2 декабря. Правоохранители прибыли в одну из квартир дома, расположенного на Алтуфьевском шоссе. Там находилась женщина 1972 года рождения, ее дочь 1995 года рождения, обе зарегистрированы в Москве.

Вместе с ними в квартире был сожитель 1965 года рождения, зарегистрированный в Подмосковье. Семья была в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства инцидента выясняются, проводится проверка.

Автор: Ирина Селезнева
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