Полиция приехала на вызов об изнасиловании и обнаружила пьяных москвичей

Москва, 3 декабря. Сотрудники полиции в Москве приехали на вызов об изнасиловании, но обнаружили группу пьяных людей, которые отрицали факт совершения сексуального насилия, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел около 04.00 2 декабря. Правоохранители прибыли в одну из квартир дома, расположенного на Алтуфьевском шоссе. Там находилась женщина 1972 года рождения, ее дочь 1995 года рождения, обе зарегистрированы в Москве.

Вместе с ними в квартире был сожитель 1965 года рождения, зарегистрированный в Подмосковье. Семья была в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства инцидента выясняются, проводится проверка.