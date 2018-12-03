Труп бизнесмена нашли в одной из гостиниц в центре Москвы

Москва, 3 декабря. В одной из московских гостиниц утром 1 декабря было обнаружено тело мужчины 1979 года рождения, сообщили в ГСУ СК РФ по Москве.

Следственные органы проводят доследственную проверку. Как отметили в ведомстве, на теле погибшего не найдено видимых следов насильственной смерти.

Тело передано судмедэкспертам для проведения осмотра, по результатам проверки примут процессуальное решение, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что полиция Москвы нашла двух подростков из Кемеровской области, которые сбежали из дома в конце ноября.