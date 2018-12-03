Полиция нашла в Москве пропавших подростков из Кузбасса

Москва, 3 декабря. Правоохранительные органы нашли в Москве пропавших подростков из Кузбасса, которык сбежали из дома 28 ноября.

По данным ГУ МВД по Кемеровской области, 16-летнего Ярослава и 17-летнего Егора передали родителям. Отмечается, что в отношении школьников противоправных действий не совершалось, пишет «Газета Кемерова».

Стражи порядка выясняют обстоятельства происшествия. Ранее сообщалось, что в Подмосковье при пожаре в кафе погибли три человека, в том числе ребенок.