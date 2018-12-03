Родители смогут выбрать питание для школьников на портале мэра Москвы

Москва, 3 декабря. Родители школьников смогут выбрать питание для детей из меню школьной столовой через портал mos.ru, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичи смогут не только видеть доступные блюда, но и почитать информацию об их составе. Отмечается, что выбранная пища будет выдаваться детям по карте «Москвенок». При этом ребенок не сможет отменить заказ.

Пока услуга заработала в тестовом режиме, в эксперименте принимают участие свыше 250 школ города. Как рассказал глава проекта «Москвенок» Евгений Симановский, меню можно настроить на две недели вперед или на весь год.

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