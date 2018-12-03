Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Родители смогут выбрать питание для школьников на портале мэра Москвы

237
0 Оставить комментарий

Родители смогут выбрать питание для школьников на портале мэра Москвы

Москва, 3 декабря. Родители школьников смогут выбрать питание для детей из меню школьной столовой через портал mos.ru, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичи смогут не только видеть доступные блюда, но и почитать информацию об их составе. Отмечается, что выбранная пища будет выдаваться детям по карте «Москвенок». При этом ребенок не сможет отменить заказ.

Пока услуга заработала в тестовом режиме, в эксперименте принимают участие свыше 250 школ города. Как рассказал глава проекта «Москвенок» Евгений Симановский, меню можно настроить на две недели вперед или на весь год.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к 2023 году в столице появится 35 новых станций метро.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.