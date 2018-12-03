Стало известно, какая погода будет в Москве в понедельник

Москва, 3 декабря. Облачная погода прогнозируется в Москве в понедельник, 3 декабря. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». Отмечается, что температура воздуха опустится до 6 градусов ниже нуля.

Как пишет РИА Новости, погода в столичном регионе будет зависеть от северо-западной периферии антициклона. Днем в Москве будет облачно с неустойчивыми прояснениями. Местами в российской столице возможен снег. Температура воздуха в городе 4–6 градусов ниже нуля, по области — минус 3–8 градусов.

Ветер будет дуть южный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление — 749 миллиметров ртутного столба.

Предстоящая зима не будет суровой, на большей части территории страны погода зимой будет теплее, чем обычно или в пределах климатической нормы, рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев.