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Один человек погиб, шестеро пострадали в массовом ДТП на Ленинградском шоссе: ФАН публикует видео

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Один человек погиб, шестеро пострадали в массовом ДТП на Ленинградском шоссе: ФАН публикует видео

Москва, 3 декабря. Страшное ДТП произошло на Ленинградском шоссе под Москвой: в результате столкновения семи автомобилей погиб один человек, еще шесть получили травмы. 

Как стало известно Федеральному агентству новостей, авария случилась на Ленинградском шоссе в районе 147-го дома. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

ФАН также публикует видео с места случившегося.

Автор: Тимур Румянцев
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