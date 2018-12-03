Один человек погиб, шестеро пострадали в массовом ДТП на Ленинградском шоссе: ФАН публикует видео

Москва, 3 декабря. Страшное ДТП произошло на Ленинградском шоссе под Москвой: в результате столкновения семи автомобилей погиб один человек, еще шесть получили травмы.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, авария случилась на Ленинградском шоссе в районе 147-го дома. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

ФАН также публикует видео с места случившегося.